НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

Он трижды не пришел за обвинительным актом.

НАБУ объявило в розыск сына Гладковского
В суд над Олегом Гладковским пришел его сын
Фото: Lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро 21 апреля объявило в розыск Игоря Гладковского, сына первого заместителя главы СНБО и владельца корпорации "Богдан" Олега Гладковского.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Он является фигурантом дела ООО "Оптимумспецдеталь" и подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, усилиями Гладковского-младшего в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он должен был получать половину от общей суммы прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Дело против Гладковского готово для передачи в суд, но он трижды не явился для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Следствие решило, что Гладковский скрывается с целью избежания уголовной ответственности, и объявило его в розыск.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверяли, и иногда в Украину попадал обычный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанили между участниками схемы.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

Игорь Гладковский назвал это расследование фейком, но несмотря на это его отец, Олег Гладковский, был уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО, а делом занялось НАБУ.

Жуков пошел на сделку со следствием, но ее пока не утвердил Высший антикоррупционный суд.

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