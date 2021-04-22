ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"
Его арестовали по подозрению в госизмене.
Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации заявила о задержании в оккупированном Севастополе мужчины, который якобы собирал секретную информацию о Черноморском флоте и передавал ее украинской разведке.
В ФСБ называют задержанного гражданином РоSSии. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Поскольку, по данным спецслужбы страны-агрессора, утечка таких данных "за границу" могла нанести ущерб обороноспособности РФ. Мужчина якобы сотрудничал с Главным разведывательным управлением Минобороны Украины.
В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
РоSSийские СМИ сообщают, что суд уже избрал меру пресечения для задержанного. Его арестовали на два месяца.
В начале апреля ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов".
В середине апреля ФСБ РФ обвинила украинского консула Александра Сосонюка в том, что он якобы хотел "купить закрытые базы данных россиян", в частности, по уголовным делам. Его выслали из РоSSии.