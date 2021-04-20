Депутаты стран "Люблинского треугольника" поедут в Донецкую область
Украину будет представлять вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
21 апреля первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук осуществит рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.
Отмечается, что вместе с украинским вице-спикером в поездке примут участие парламентарии стран "Люблинского треугольника": вице-маршал Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госевська и вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас.
Согласно сообщению пресс-службы посольства Польши в Киеве, в планах визита - встречи в формате "Люблинского треугольника" в Мариуполе, а также посещение Авдеевки и Славянска.
"Люблинский треугольник" - это формат, созданный Украиной, Польшей и Литвой, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.