Депутаты стран "Люблинского треугольника" поедут в Донецкую область

21 апреля первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Отмечается, что вместе с украинским вице-спикером в поездке примут участие парламентарии стран "Люблинского треугольника": вице-маршал Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госевська и вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас.

Согласно сообщению пресс-службы посольства Польши в Киеве , в планах визита - встречи в формате "Люблинского треугольника" в Мариуполе, а также посещение Авдеевки и Славянска.

"Люблинский треугольник" - это формат, созданный Украиной, Польшей и Литвой, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.