Глава МИД Литвы: РоSSия показала себя как страна, поддерживающая терроризм

Ландсбергис прокомментировал "дипломатическую войну" между Прагой и Москвой.

Глава МИД Литвы: РоSSия показала себя как страна, поддерживающая терроризм

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что РоSSийская Федерация вновь доказала свою поддержку терроризма.

Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, комментируя "дипломатическую войну" между Прагой и Москвой, сообщает Delfi.

"Один из первых вопросов, которые обсуждались, - это ситуация в Чехии. Как стало известно вчера, Чехия выслала 18 дипломатов или шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в Праге, в посольстве РФ, так как они могли участвовать в теракте, совершенном в 2014 году. Поэтому как я, так и многие другие коллеги выразили полную поддержку Чехии. То, что они сообщили, еще раз показало то, о чем мы уже говорили ранее. РоSSия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что на встрече призвал участников действовать солидарно и пытаться сократить число роSSийских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.

Напомним, что дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов в Врбетицях в 2014 году.

Более того, к подрыву причастны те же оперативники, которые подозреваются в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслан Табаров, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николай Попа.

Чехия 17 марта объявила о высылке 18 сотрудников роSSийского посольства, которые были идентифицированы как офицеры роSSийской разведки. РоSSия в ответ выслала 20 дипломатов из политического отдела посольства Чехии.

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