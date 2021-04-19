Труханов: одесские санатории готовы подключиться к реабилитации переболевших ковидом

Одесский городской голова Геннадий Труханов совместно с главой ОГА Сергеем Гриневецким посетил Клинический санаторий им. Горького, где выделено 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт одесской мэрии.

Как отметил Геннадий Труханов, одесские санатории уже готовы подключиться к реабилитации одесситов. Это оптимальное решение для оказания помощи больным COVID-19 после выхода из стационара, поэтому необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос финансирования этих учреждений Национальной службой здоровья Украины.

«Сейчас остро стоит вопрос о финансировании реабилитационных мероприятий за счет Государственной программы медицинских гарантий в рамках заключения договоров санаторно-курортных учреждений с Национальной службой здоровья Украины. Уже в ближайшее время мы обратимся к Министерству здравоохранения Украины с просьбой ускорить этот процесс», - сказал мэр Одессы.

Кроме санатория Горького, больных с постковидным синдромом может принять и лечебно-оздоровительный комплекс профсоюза железнодорожников «Белая Акация». Там можно развернуть с учетом всех требований 180 мест.

В пресс-службе мэрии напомнили, что клиническими протоколами лечения болезни определен так называемый постковидный синдром, развивающийся практически у всех пациентов, перенесших COVID-19, и проявляющийся очень разнообразной симптоматикой. Послестационарное лечение требует комплексного подхода, включающего в себя медикаментозную, медико-психологическую помощь и реабилитационную службу.