Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе

Один военный погиб, еще один получил ранение.

За прошедшие сутки, 18 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригородах Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Широкино роSSийские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 19 апреля, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Около Майорска роSSийские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Напомним, в течение субботы, 17 апреля, на Донбассе в зоне боевых действий было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В воскресенье оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.