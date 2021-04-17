Зеленский прилетел во Францию на переговоры с Макроном и Меркель

Президент Владимир Зеленский прилетел во Францию с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Его ждут переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая присоединится с помощью видеосвязи.

30 марта Меркель и Макрон провели совместную видеоконференцию с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Накануне визита во Францию Зеленский дал интервью Le Figaro, в котором заявил, что возлагает большие надежды на Макрона в разблокировании "нормандского формата".

"Мне кажется, что Нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у РоSSии. Потому что сейчас, что бы там ни говорили РоSSия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - сказал Зеленский.

Напомним, что для Зеленского это будет третий визит во Францию.

В июне 2019-го он впервые в качестве президента Украины встречался с Макроном в Париже, а в декабре того же года летал в Париж на саммит "нормандской четверки".