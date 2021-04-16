КГГА обновила карту бомбоубежищ Киева

Для укрытия населения могут быть использованы подвалы, подземные паркинги и метро.

Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонд включает в себя укрытия гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

"Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия", - говорится в сообщении.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.