В конкурсе на руководителя Довженко-Центра победила Елена Гончарук

В конкурсе на должность генерального директора Национального центра Александра Довженко победительницей стала Елена Гончарук.

Об этом сообщается на странице Довженко-Центра в Facebook.

"Ура! По результатам конкурса, новым гендиректором Довженко-Центра станет Елена Гончарук", - сообщили в Центре.

Там отметили, что Гончарук была кандидатом, которую выдвигал коллектив Центра.

"Мы искренне радуемся победе и желаем Елене силы, выдержки и вдохновения на новой должности", - добавили в Довженко-центре.

На должность гендиректора центра претендовали шесть человек.

Прежний руководитель Довженко-центра Иван Козленко, исполняющий сейчас обязанности гендиректора, 25 марта объявил, что не будет подаваться на конкурс.