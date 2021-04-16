В конкурсе на руководителя Довженко-Центра победила Елена Гончарук
Ее кандидатуру выдвигал коллектив учреждения.
В конкурсе на должность генерального директора Национального центра Александра Довженко победительницей стала Елена Гончарук.
Об этом сообщается на странице Довженко-Центра в Facebook.
"Ура! По результатам конкурса, новым гендиректором Довженко-Центра станет Елена Гончарук", - сообщили в Центре.
Там отметили, что Гончарук была кандидатом, которую выдвигал коллектив Центра.
"Мы искренне радуемся победе и желаем Елене силы, выдержки и вдохновения на новой должности", - добавили в Довженко-центре.
На должность гендиректора центра претендовали шесть человек.
Прежний руководитель Довженко-центра Иван Козленко, исполняющий сейчас обязанности гендиректора, 25 марта объявил, что не будет подаваться на конкурс.