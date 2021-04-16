В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В некоторых медицинских учреждениях просят подготовить койки.
В Донецке группировка "ДНР" распорядилась начать подготовку административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Вчера в местных пабликах появилась фотография здания Донецкой городской "администрации", в которой некоторые окна заложили мешками с песком. Также есть информация о появлении мешков с песком и у других донецких домов.
По некоторым данным, из "госучреждений" при "ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.
Также началась подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медицинских учреждениях просят подготовить койки.
"Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища до 21 апреля", - сказал изданию источник в Донецкой областной травматологии ("ДНР" ее называет "Республиканский травматологический центр").
Все это происходит на фоне обострения ситуации на Донбассе и скопления русских войск у границ Украины.
Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.
Представитель США в ОБСЕ также отметил, что действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, а Украина недаром обеспокоена.
Начальник главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ ситуации вокруг государственной границы Украины с точки зрения безопасности свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РоSSийской Федерации.