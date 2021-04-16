В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ

В некоторых медицинских учреждениях просят подготовить койки.

В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Фото: Новости Донбасса

В Донецке группировка "ДНР" распорядилась начать подготовку административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Вчера в местных пабликах появилась фотография здания Донецкой городской "администрации", в которой некоторые окна заложили мешками с песком. Также есть информация о появлении мешков с песком и у других донецких домов.

По некоторым данным, из "госучреждений" при "ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Также началась подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медицинских учреждениях просят подготовить койки.

Фото: Новости Донбасса

"Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища до 21 апреля", - сказал изданию источник в Донецкой областной травматологии ("ДНР" ее называет "Республиканский травматологический центр").

Все это происходит на фоне обострения ситуации на Донбассе и скопления русских войск у границ Украины.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

Представитель США в ОБСЕ также отметил, что действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, а Украина недаром обеспокоена.

Начальник главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ ситуации вокруг государственной границы Украины с точки зрения безопасности свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РоSSийской Федерации.

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