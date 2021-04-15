87 ОИК составила уточненный протокол о результатах выборов - между Вирастюком и Шевченко 422 голоса

Окружная избирательная комиссия 87 округа, где 28 марта состоялись промежуточные выборы в Раду, составила уточненный протокол об итогах голосования.

Согласно ему, кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк набрал 15 536 голосов, а представитель партии "За будущее" Александр Шевченко - 15 114. Об этом сообщила общественная сеть ОПОРА. Таким образом, разрыв в пользу Вирастюка с 749 голосов уменьшился до 422.

"ОВК пришла к выводу о включении в протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" по пяти участкам 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастырчаны), 261029 (Микуличин) результатов повторного подсчета голосов. На четырех из вышеприведенных пяти участков была обнаружена недостача избирательных бюллетеней за кандидата Александра Шевченко. То есть по указанным участкам в уточненный протокол войдут именно те цифры, которые установила ОИК и которые были отражены в протоколе заседания комиссии ОИК (не учтено количество "пропавших" бюллетеней). При таких условиях есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует такие решения и действия ОИК", - отметили наблюдатели.

На участке 261027 (Яремче) ОИК решила не учитывать избирательные бюллетени, ведь на контрольных листах в больших и переносных ящиках отсутствовали печати. Таким образом, сведения о голосовании за каждого кандидата по указанному участку не войдут в уточненный протокол ОИК.

На основании решений судов ОИК были учтены сведения первичного протокола по УИК 260012 (Горохолин лес). При повторном подсчете голосов здесь результат полностью совпал с первичным протоколом УИК.

В настоящее Центральная избирательная комиссия должна составить протокол с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в округе 87.

Напомним, что подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Затем и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов со вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова.

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на замену главы ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Ночью ОИК объявила перерыв, подсчет восстановили около 12:00. В итоге досчитали голоса только в ночь на 4 апреля.

Центральная избирательная комиссия обязала окружную избирательную комиссию №87 на Прикарпатье составить уточненный протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021 года.

Глава ЦИК Олег Диденко рассказал, что сложилось две ситуации. Первая - это когда голосование на отдельных избирательных участках было признано судом недействительным, в то же время были оставлены в силе решения о повторном подсчете голосов - в таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете голосов избирателей, и именно эти сведения внести в итоговый протокол с пометкой "Уточненный" . И второй случай - когда судом было отменено решение о повторном подсчете голосов - в этих случаях ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения в итоговый протокол с пометкой "Уточненный".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.