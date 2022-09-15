Щодо міського голови Чернігова склали протокол про корупцію — ЗМІ

Національне агентство із запобігання корупції склало два протоколи щодо міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, один із яких стосується корупції, заявляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела у комісії.

За даними видання, щодо чернігівського міського голови у четвер, 15 вересня, представники НАЗК склали протокол про конфлікт інтересів щодо Владислава Атрошенка, а також протокол про корупцію.