Щодо міського голови Чернігова склали протокол про корупцію — ЗМІ

Щодо міського голови Чернігова склали протокол про корупцію — ЗМІ
© Владислав Атрошенко/facebook

Національне агентство із запобігання корупції склало два протоколи щодо міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, один із яких стосується корупції, заявляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела у комісії.

За даними видання, щодо чернігівського міського голови у четвер, 15 вересня, представники НАЗК склали протокол про конфлікт інтересів щодо Владислава Атрошенка, а також протокол про корупцію.


Ірина Знась, ZN.ua





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