Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу

Такое решение руководство приняло после многомиллионных штрафов "Роскомнадзора".

Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу
Фото: nsn.fm

Части сотрудников московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложено покинуть РоSSию, в мае их планируют перевезти в Киев и Прагу.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что такое решение руководство приняло после многомиллионных штрафов "Роскомнадзора".

Телеканал "Настоящее время", который является совместным проектом "Свободы" и "Голоса Америки", как и "Радио Свобода", роSSийский Минюст в 2017 году признал иностранными агентами. А в декабре для СМИ, признанных иноагентами, ввели штрафы до 5 млн рублей за отсутствие в их материалах соответствующей маркировки.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что у ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" накопилось штрафов на 71,5 млн рублей (почти $944,5 тыс.) из-за отсутствия маркировки.

Сотрудники медиа говорят, что выплачивать штрафы они не будут, а будут судиться.

По данным "Би-Би-Си", сейчас ведутся переговоры со всеми сотрудниками, если кто-то согласен поехать - компания предоставляет всю необходимую помощь. Об увольнении тех, кто не будет переезжать из РоSSии, пока не сообщается.

Напомним, ранее "Радио Свобода" сообщало, что может закрыть роSSийскую редакцию, если власти продолжат оказывать на нее давление.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
Блок рекламы


Похожие новости
Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии завтра приедут в КиевГлавы МИД Латвии, Литвы и Эстонии завтра приедут в Киев
Голосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности двух судей КСГолосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности двух судей КС
Оккупанты предложили исключить из переговоров осужденную за терроризм "экспертку" в обмен на изгнание Казанского, - ГармашОккупанты предложили исключить из переговоров осужденную за терроризм "экспертку" в обмен на изгнание Казанского, - Гармаш
Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам МайданаБывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана
Министр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в КиевеМинистр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в Киеве
В Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерностиВ Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерности
В "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗВ "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗ
Киевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройстваКиевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройства
"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой
Киевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницахКиевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницах
Последние новости
Подгружаем последние новости