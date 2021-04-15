Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу

Части сотрудников московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложено покинуть РоSSию, в мае их планируют перевезти в Киев и Прагу.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что такое решение руководство приняло после многомиллионных штрафов "Роскомнадзора".

Телеканал "Настоящее время", который является совместным проектом "Свободы" и "Голоса Америки", как и "Радио Свобода", роSSийский Минюст в 2017 году признал иностранными агентами. А в декабре для СМИ , признанных иноагентами, ввели штрафы до 5 млн рублей за отсутствие в их материалах соответствующей маркировки.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что у ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" накопилось штрафов на 71,5 млн рублей (почти $944,5 тыс.) из-за отсутствия маркировки.

Сотрудники медиа говорят, что выплачивать штрафы они не будут, а будут судиться.

По данным "Би-Би-Си", сейчас ведутся переговоры со всеми сотрудниками, если кто-то согласен поехать - компания предоставляет всю необходимую помощь. Об увольнении тех, кто не будет переезжать из РоSSии, пока не сообщается.

Напомним, ранее "Радио Свобода" сообщало, что может закрыть роSSийскую редакцию, если власти продолжат оказывать на нее давление.