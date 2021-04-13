Украина присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах

По мнению министра, экономический эффект от воплощения инициативы получают и местные общины, и туристические организации.

Украина официально присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы.

Об этом сообщил министр культуры Олександр Ткаченко.

"Теперь мы внутри общеевропейского контекста, а следовательно, имеем голос и влияние на формирование нарратива, который закладывается в эти маршруты", - написал он в телеграм-канале.

По словам Ткаченко, культурные маршруты - это один из способов европейского культурного сотрудничества.

Цель инициативы Совета Европы - показать объединение культуры и наследия в единое целое и сообща продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это все происходит благодаря тематически связанным транснациональным маршрутам.

Министр утверждает, что экономический эффект от воплощения инициативы получают и местные общины, и туристические организации.