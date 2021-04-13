Украина присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах

По мнению министра, экономический эффект от воплощения инициативы получают и местные общины, и туристические организации.

Украина присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

Украина официально присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы.

Об этом сообщил министр культуры Олександр Ткаченко.

"Теперь мы внутри общеевропейского контекста, а следовательно, имеем голос и влияние на формирование нарратива, который закладывается в эти маршруты", - написал он в телеграм-канале.

По словам Ткаченко, культурные маршруты - это один из способов европейского культурного сотрудничества.

Цель инициативы Совета Европы - показать объединение культуры и наследия в единое целое и сообща продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это все происходит благодаря тематически связанным транснациональным маршрутам.

Министр утверждает, что экономический эффект от воплощения инициативы получают и местные общины, и туристические организации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Блок рекламы


Похожие новости
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский
Данилов: Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путемДанилов: Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем
Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"
Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению роSSийских войскЗеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению роSSийских войск
Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - МинреинтеграцииУкраина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - Минреинтеграции
Ассоциации по защите прав женщин собирают подписи за отставку президента Евросовета из-за "Софагейта"Ассоциации по защите прав женщин собирают подписи за отставку президента Евросовета из-за "Софагейта"
Украина и Малайзия заключили договор о передаче осужденных лицУкраина и Малайзия заключили договор о передаче осужденных лиц
Украина развернула наблюдательные группы вдоль всей линии разграниченияУкраина развернула наблюдательные группы вдоль всей линии разграничения
Украина и Турция определили шаги, которые будут предшествовать подписанию Соглашения о свободной торговлеУкраина и Турция определили шаги, которые будут предшествовать подписанию Соглашения о свободной торговле
Украина и Турция подписали договор о строительстве жилья для крымских татарУкраина и Турция подписали договор о строительстве жилья для крымских татар
Последние новости
Подгружаем последние новости