Подход к финансированию космической отрасли надо менять – Зеленский

Подход к финансированию космической отрасли надо менять – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно менять подход к финансированию космической отрасли в Украине. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития космической отрасли Украины, состоявшемся в Национальном центре управления и испытаний космических средств (НЦУИКС), сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В.Зеленский отметил, что в настоящее время возник ряд важных вопросов, на которые нужно дать ответ. В частности, почему не принята Государственная космическая программа и почему возникают проблемы с финансированием стратегически важных проектов, таких как космическая система "Сич-2-1".

"Правительство недавно приняло постановление, которое решит эти вопросы. Но в целом подход к финансированию космической отрасли надо менять", - сказал Президент.

В то же время вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что предыдущая космическая программа закончилась в 2017-м и в январе этого года правительство приняло концепцию общегосударственной научно-технической космической программы.

По его словам, сейчас Государственная космическая программа разработана и направлена ??на согласование в соответствующие ведомства и министерства. Уруский рассчитывает, что в ближайшее время процесс согласования завершится и программа будет утверждена правительством и направлена ??в Верховную Раду.

Относительно приоритетов вице-премьер-министр отметил, что в программу, среди прочего, включены проекты по созданию системы дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением, разработке лунного модуля, ряд научных программ. Он добавил, что многие проекты предлагается развивать за счет государственно-частного партнерства.

О.Уруский также подчеркнул необходимость увеличения финансирования отрасли и предложил включить этот вопрос при рассмотрении изменений в бюджет на текущий год.

Кроме того, он напомнил, что относительно запуска космического аппарата "Сич-2-1" правительство приняло постановление, которое разблокировало его финансирование и позволит завершить работы в текущем году и в дальнейшем осуществить запуск космического аппарата, чего Украина не делала последние 10 лет.

12 апреля отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины и Международный день авиации и космонавтики. Праздник посвящен первому в истории полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли.

Профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины отмечается в соответствии с указом Президента Украины от 13 марта 1997 года "О дне работников ракетно-космической отрасли Украины".

МинПром


МинПром по материалам Укринформ

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