?Друг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИ

Близкий друг президента РоSSии Владимира Путина Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма и планирует вложить в их реконструкцию около 15 млрд рублей.

Об этом сообщило агентство РБК, цитируя представителя бизнесмена.

Отмечается, что Ротенберг владеет санаториями "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и гостиницей "Дача Рахманинова". Как сообщил представитель бизнесмена, бенефициаром этих объектов Ротенберг стал в конце 2019 года. Все санатории, кроме "Жемчужины", которая в настоящее время не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма".

Сейчас идет переоформление документов, примерно до лета этот процесс завершится, и Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

По данным журнала Forbes, состояние Ротенберга составляет около 2,6 млрд долларов, он является одним из 50 самых богатых людей РоSSии.

Напомним, ранее Ротенберг назвал себя собственником особняка под Геленджиком, который в расследовании Алексея Навального назван "дворцом Путина". Он заявлял, что намерен построить на мысе Идокопас апарт-отель, поскольку ему "очень нравится" гостиничный бизнес. Бизнесмен добавил, что у него есть аналогичные объекты на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, а также на Дальнем Востоке и Алтае.

В январе компания Ротенберга также получила контракт на обслуживание Керченского моста.

В июле прошлого года братьев Ротенберг обвинили в обходе санкций США с помощью картин. А в 2018 году "Немецкая волна" сообщала о совместном расследовании журналистов SWR и Berliner Zeitung, которое установило, что Ротенберг, который находится под санкциями Евросоюза и США , инвестирует в крупные объекты недвижимости в Германии. Стоимость его недвижимости оценили в 1 млрд евро.