Зеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и Поклонской

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря Алексея Данилова.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта о введении персональных санкций в отношении ряда бывших украинских чиновников.

Соответствующий указ №151/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря Алексея Данилова.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 марта ввел персональные санкции по двум спискам. Первый список по представлению Кабмина состоит из сотрудников МВД , которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях. Второй список - экс-чиновникм, бывшие депутаты и имеющие отношение к оккупации Крыма и Донбасса политики.

Персональные санкции ввели против "министра внутренних дел Крыма" Сергея Абисова, экс-премьера Николая Азарова, "главы Совета министров Крыма" Сергея Аксенова, экс-регионала Александра Бобкова, Валерия Грицая, депутата Госдумы Константина Затулина, экс-руководителя СБУ в Крыму Петра Зимы и тому подобное.

Санкции получили и экс-заместитель председателя фракции Партии регионов в Раде Вадим Колесниченко, секретарь "Единой РоSSии" в Крыму Владимир Константинов, олигарх Сергей Курченко, экс-глава полка "Беркут" Сергей Кусюк, экс-министр обороны Павел Лебедев, глава террористической "ЛНР" Леонид Пасечник, Александр Пиддубов, "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывший гендиректор "Укроборонпрома" и экс-министр обороны Дмитрий Саламатин, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-глава НБУ Игорь Соркин, Николай Ткаченко, Николай Фидорян, Николай Фиськов, Александр Черпицкий, Ольга Чичелимова, экс-президент Виктор Янукович.