СМИ сообщили об активизации роSSийских войск в Приднестровье

В районе аэродрома Тирасполь, расположенного в 13 километрах от западной границы с Украиной, замечено передвижение колонны бронетранспортеров. Об этом сообщает Nexta.

Официально в Приднестровье находится около 1700 роSSийских военных. Однако реальная численность контингента неизвестна. Это остатки 14-й армии, которая находилась там после распада СССР .

Несмотря на крайне малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км (до 30 км) вдоль молдавско-украинской границы. Это делает Приднестровья идеальным плацдармом для неожиданного наступления в тыл украинской армии.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.