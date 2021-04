Принц Филипп умер в возрасте 99 лет после длительного лечения. Герцог Эдинбургский не дожил два месяца до своего 100-го дня рождения. Королевская семья, вся Великобритания и страны Содружества, а также весь мир оплакивает смерть мужа английской королевы Елизаветы II.

Печальные новости сообщила пресс-служба Букингемского дворца от имени Ее Величества королевы.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn