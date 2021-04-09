Принц Филипп умер в возрасте 99 лет после длительного лечения. Герцог Эдинбургский не дожил два месяца до своего 100-го дня рождения. Королевская семья, вся Великобритания и страны Содружества, а также весь мир оплакивает смерть мужа английской королевы Елизаветы II.

Печальные новости сообщила пресс-служба Букингемского дворца от имени Ее Величества королевы.

“С глубокой скорбью Ее Величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке”, - гласит запись в публикации.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

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