Ивано-Франковскую область с 9 апреля переведут в "желтую" зону, - Ляшко

Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через несколько дней.

Ивано-Франковскую область с 9 апреля переведут в "желтую" зону, - Ляшко
учасниця ініціативної групи в Івано-Франківську Катерина Яцюк
Фото: Алiна Смутко

Ивано-Франковская область с 9 апреля перейдет из "красной" в "желтую" зону по уровню эпидемической опасности.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В ближайшее время также ожидается выход Закарпатской области из "красной" зоны.

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через день-два", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что в Украине пока не планируется вводить тотальный локдаун, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с COVID-19.

Напомним, накануне Коломыйский городской совет обратился в Кабинет министров с требованием отменить "красную" зону в Ивано-Франковской области, которая действует уже более месяца. По словам депутатов, ситуация с уровнем заболеваемости в обществе стабилизирована, количество больных существенно сократилось. Депутаты также заявили, что карантин больно ударил по малому и среднему бизнесу, от налогов которого сильно зависит бюджет общины.

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