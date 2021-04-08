СБУ разоблачила и задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в МВД

По оперативной информации, он имел возможность передавать оккупантам информацию из закрытых баз данных.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал на подконтрольную украинской власти территорию и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Следователи установили, что злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы.

По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

В течение 2015-2016 годов мужчина был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". Он вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки. Во время обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленнику сообщено о подозрении по: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ssu.gov.ua