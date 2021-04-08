"Украина не одна": глава МИД Нидерландов заверил Кулебу в поддержке на фоне обострения на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава МИД Украины проинформировал собеседника о последних действиях РФ , в частности дестабилизации ситуации на временно оккупированных территориях и попытках сорвать процесс мирного урегулирования, стягивании роSSийских войск к украинской границе. Он также заверил в преданности Украины политико-дипломатическому урегулированию.

"Стеф Блок выразил обеспокоенность действиями РФ и заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Нидерландами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины: "Украина не одна", - говорится в сообщении.

Министры обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля, к участию в котором приглашен и глава МИД Украины. Собеседники также обсудили ход подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной.

О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

По данным команды расследователей Conflict Intelligence Team, к границам Украины перебрасывают некоторые части аж из Сибири, а в Крым отправили 76-ю десантную дивизию из Пскова, которая в 2014 году воевала в Украине.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.