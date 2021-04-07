Деятельность "депутатов" фейкового Хмельницкого горсовета координировали спецслужбы РФ, - СБУ

Представители так называемого "народовластия" активно сотрудничали с Шарием.

Служба безопасности Украины провела ряд обысков у фейковых "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета", которые выполняли задания из-за границы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ . Они также активно сотрудничали с пророSSийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене", - говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности в рамках ранее начатого уголовного производства проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкого" правоохранители обнаружили уставы фейковых псевдообразований, печати и бланки, протоколы заседаний, распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов, агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ , компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.