Тупицкий во второй раз не пришел на суд по избранию ему меры пресечения

Причиной назвали обострение болезни его 81-летней матери.

Тупицкий во второй раз не пришел на суд по избранию ему меры пресечения
Фото: Макс Требухов

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий вновь не пришел на заседание суда, который должен был избрать ему меру пресечения.

На заседании Печерского районного суда 7 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный рано утром вместе с госохраной поехал в Черкассы, где проживает его 81-летняя мать, потому что у нее обострилось тяжелое заболевание. Защита предоставила документы, подтверждающие наличие заболевания у женщины.

Адвокаты попросили суд отложить заседание на дату после 14 апреля, поскольку с 12 по 14 апреля Тупицкий должен принять участие в заседаниях в Конституционном и Верховном судах, а также в Голосеевском райсуде столицы.

Суд принял решение объявить перерыв в заседании до 10:00 15 апреля.

Ранее суд уже переносил заседание из-за неявки отстраненного главы КСУ. В прошлый раз причиной назвали невозможность предоставить охрану судье.

Меру пресечения будут избирать по делу, в рамках которой Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания вкупе с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для не тяжких преступлений) и личные обязательства.

НаНапомним, 21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков. Представитель президента в КС отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц.

27 марта Зеленский отменил указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.



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