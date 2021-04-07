Данилов объяснил, почему на жен Медведчука и Козака наложили санкции

Медведчук публично заявлял, что переписал имущество на Марченко из-за санкций США.

Данилов объяснил, почему на жен Медведчука и Козака наложили санкции
Оксана Марченко
Фото: YouTube

Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на жен народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака из-за того, что они переписали на них свои имущество.

Ограничительные меры по Оксане Марченко и Наталье Лавренюк в интервью LB.ua прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"О женах. Есть публичное выступление Медведчука, где он отмечал, что с учетом введенных против него американцами санкций он переписал все на жену. Не надо было ничего переписывать на жену, тогда бы она не была под санкциями. Это касается и Козака", - пояснил он.

Данилов добавил, что дело в отношении Медведчука находится в Службе безопасности Украины: не от СНБО зависит, будут ли приняты по нему какие-либо процессуальные меры.

"Решение о процессуальных действиях принимают следователи. Я не могу сейчас что-то за них говорить. Просто подчеркиваю: продолжение следует", - пообещал он.

Напомним, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Всего санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Сам Медведчук в ответ на это заявил, что "Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому - моей любимой жене Оксане Марченко".

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