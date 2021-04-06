В Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации

Вскоре будет объявлено о начале конкурсов по набору сотрудников.

Во вторник, 6 апреля, в Украине начал работу Центр противодействия дезинформации.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-презентации Центра, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас Украина находится в эпицентре гибридной войны и дезинформации, а потому должна заботиться об информационной безопасности. Пока Центр противодействия дезинформации располагается в Офисе президента, но в будущем получит отдельное здание.

Как сообщила руководительница Центра Полина Лысенко, его работа будет охватывать такие сферы: военное направление, борьба с преступностью и коррупцией, внешняя и внутренняя политика, экономика, инфраструктура, экология, здравоохранение, социальная сфера, научно-технологическое направление. По ее словам, основное внимание будет сосредоточено на противодействии распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа.

Лысенко рассказывает, что штатное расписание уже есть, и вскоре будет объявлено о начале конкурсов по набору сотрудников, в том числе - аналитиков.

Она также отметила, что Центр не будет иметь карательных функций за дезинформацию и не сможет применять санкции, но сможет вносить представления на СНБО относительно определенных нарушений.

"Наша история - это мониторить информационное поле 24 часа 7 дней в сутки... тоталитарного режима от нашего центра не будет. Наша цель - бороться с деструктивными процессами, которые могут нарушить целостность нашего государства", - отметила Лысенко.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года. 2 апреля президент Владимир Зеленский назначил руководительницей Центра Полину Лысенко, которая с сентября 2020 года занимала должность директора Департамента информполитики "Укрзализныци".