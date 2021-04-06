В Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации

Вскоре будет объявлено о начале конкурсов по набору сотрудников.

В Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации
Андрій Єрмак
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 6 апреля, в Украине начал работу Центр противодействия дезинформации.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-презентации Центра, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас Украина находится в эпицентре гибридной войны и дезинформации, а потому должна заботиться об информационной безопасности. Пока Центр противодействия дезинформации располагается в Офисе президента, но в будущем получит отдельное здание.

Как сообщила руководительница Центра Полина Лысенко, его работа будет охватывать такие сферы: военное направление, борьба с преступностью и коррупцией, внешняя и внутренняя политика, экономика, инфраструктура, экология, здравоохранение, социальная сфера, научно-технологическое направление. По ее словам, основное внимание будет сосредоточено на противодействии распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа.

Лысенко рассказывает, что штатное расписание уже есть, и вскоре будет объявлено о начале конкурсов по набору сотрудников, в том числе - аналитиков.

Она также отметила, что Центр не будет иметь карательных функций за дезинформацию и не сможет применять санкции, но сможет вносить представления на СНБО относительно определенных нарушений.

"Наша история - это мониторить информационное поле 24 часа 7 дней в сутки... тоталитарного режима от нашего центра не будет. Наша цель - бороться с деструктивными процессами, которые могут нарушить целостность нашего государства", - отметила Лысенко.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года. 2 апреля президент Владимир Зеленский назначил руководительницей Центра Полину Лысенко, которая с сентября 2020 года занимала должность директора Департамента информполитики "Укрзализныци".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
США выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружияСША выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружия
Оккупанты на Донбассе запустили в сторону позиций ВСУ детский самолет со взрывчаткойОккупанты на Донбассе запустили в сторону позиций ВСУ детский самолет со взрывчаткой
Зеленский: рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТОЗеленский: рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТО
Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницы Одесской областиКислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницы Одесской области
На должность директора Довженко-центра претендует шесть кандидатовНа должность директора Довженко-центра претендует шесть кандидатов
Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформацииЗеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации
Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы КиеваМарина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева
Ирландия до конца года откроет свое посольство в УкраинеИрландия до конца года откроет свое посольство в Украине
В Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчинВ Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчин
В Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилияВ Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия
Последние новости
Подгружаем последние новости