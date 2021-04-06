В Нигерии благодаря нападению боевиков из тюрьмы сбежали более чем 1800 заключенных

Вооруженные неизвестные взорвали административную часть тюрьмы, что позволило беспрепятственно из нее выйти.

В Нигерии более 1800 заключенных сбежали из тюрьмы после нападения на нее вооруженных реактивными гранатами и бомбами боевиков.

По мнению полиции, за нападением в городе Оверри стоит запрещенная сепаратистская группа "Коренные народы Биафры" (IPOB), но представитель группировки отрицает ее причастность, пишет Reuters.

"Центр содержания под стражей Оверри в штате Имо подвергся нападению со стороны неизвестных вооруженных лиц, которые насильно освободили в общей сложности 1844 заключенных", - сообщил представитель нигерийской исправительной службы.

Штурм тюрьмы проходил около 3 утра. Злоумышленники взорвали административный блок тюрьмы и вошли на ее территорию.

Over 1,800 inmates escape a Nigerian prison after gunmen attack pic.twitter.com/zc6ohCA5CX

— Nation Africa (@NationAfrica) April 6, 2021

Группировка IPOB является сторонником независимости региона Биафра на юго-востоке Нигерии. В течение войны правительства с сепаратистами этого региона 1967-70 годов погибли около миллиона человек.

В январе этого года неизвестные совершили нападение на несколько полицейских участков в Нигерии и похитили большое количество боеприпасов. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

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