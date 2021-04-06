В Нигерии благодаря нападению боевиков из тюрьмы сбежали более чем 1800 заключенных
Вооруженные неизвестные взорвали административную часть тюрьмы, что позволило беспрепятственно из нее выйти.
В Нигерии более 1800 заключенных сбежали из тюрьмы после нападения на нее вооруженных реактивными гранатами и бомбами боевиков.
По мнению полиции, за нападением в городе Оверри стоит запрещенная сепаратистская группа "Коренные народы Биафры" (IPOB), но представитель группировки отрицает ее причастность, пишет Reuters.
"Центр содержания под стражей Оверри в штате Имо подвергся нападению со стороны неизвестных вооруженных лиц, которые насильно освободили в общей сложности 1844 заключенных", - сообщил представитель нигерийской исправительной службы.
Штурм тюрьмы проходил около 3 утра. Злоумышленники взорвали административный блок тюрьмы и вошли на ее территорию.