Рolitico: Байден и Зеленский могут провести телефонный разговор сегодня

Разговор состоится на фоне сообщений о наращивании роSSийской военной мощи у границы с Украиной.

Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут провести телефонный разговор сегодня, 2 апреля, на фоне эскалации войны Россией .

Об этом сообщило американское издание Politico.

По словам источников издания, разговор состоится на фоне сообщений о наращивании роSSийской военной мощи у границы с Украиной.

Отмечается, что украинская сторона в течение нескольких недель настаивала на телефонном разговоре двух президентов.

Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским. В марте в посольстве Штатов в Украине сообщили, что телефонное общение президентов состоится "без каких бы то ни было предпосылок".