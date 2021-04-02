Рolitico: Байден и Зеленский могут провести телефонный разговор сегодня

Разговор состоится на фоне сообщений о наращивании роSSийской военной мощи у границы с Украиной.

Рolitico: Байден и Зеленский могут провести телефонный разговор сегодня
Фото: пресслужба президента

Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут провести телефонный разговор сегодня, 2 апреля, на фоне эскалации войны Россией.

Об этом сообщило американское издание Politico.

По словам источников издания, разговор состоится на фоне сообщений о наращивании роSSийской военной мощи у границы с Украиной.

Отмечается, что украинская сторона в течение нескольких недель настаивала на телефонном разговоре двух президентов.

Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским. В марте в посольстве Штатов в Украине сообщили, что телефонное общение президентов состоится "без каких бы то ни было предпосылок".

25 марта заместитель госсекретаря США Джордж Кент, который является ответственным за политику Штатов относительно Украины, отметил, что звонок должен быть подкреплен действиями, в частности - продолжением реформ.

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