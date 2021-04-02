Тупицкий не пришел на суд по избранию ему меры пресечения

Александр Тупицкий, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда отменен, не пришел на заседание суда, который должен был избрать ему меру пресечения.

В связи с этим Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение до 7 апреля, информирует "Интерфакс-Украина".

"Заседание перенесено на 7 апреля, поскольку Тупицкий не пришел", - сообщили агентству в Офисе генерального прокурора Украины.

В Офисе генпрокурора уточнили, что меру пресечения будут избирать по делу, в рамках которого Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для не тяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых - не отлучаться из населенного пункта , в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещения и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что залог с обязательствами - не самая строгая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит своего отношения к выполнению процессуальных обязательств".

Напомним, 21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков. Представитель президента в КС отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц.

27 марта Зеленский отменил указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.