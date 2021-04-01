НАПК возобновило финансирование партии "Слуга народа"

Финансирование было прекращено 1 марта.

НАПК возобновило финансирование партии "Слуга народа"
Фото: facebook/Слуга Народу

Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило государственное финансирование партии "Слуга народу".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за I и II кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии", - сказано в сообщении.

В ведомстве указали, что за четыре квартала прошлого года в НАПК поступило 675 отчетов политических партий.

Также в агентстве отмечают, что в марте НАПК передало Нацполиции сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения в отчете "Слуги народа". Аналогичное сообщение передали в отношении партий "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Конгресс украинских националистов" и "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Кроме того, НАПК составило и направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях в отношении руководителей (уполномоченных лиц) партий за выявленные в представленных отчетах нарушения в отноешнии партий: "Украинская народная партия"; "Новая политика"; "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна", "Народные инициативы Александра Фельдмана", "Социал-патриотическая ассамблея славян", "ВАРТА (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)", "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!"; "Республиканская христианская партия"; "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

Напомним, 1 марта НАПК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с выявленными нарушениями. Тогда признаки правонарушений были выявлены в отчетах 11 партий.

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