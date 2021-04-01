Руководительница "Схем" выиграла в ЕСПЧ дело о доступе к данным с ее телефона
Судьи единогласно удовлетворили жалобу журналистки на действия Генпрокуратуры.
Европейский суд по правам человека полностью удовлетворил жалобу журналистки, главного редактора программы расследований "Схемы" Наталки Седлецкой по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с ее телефона.
Суд признал, что действия власти несли угрозу раскрытия источников журналистки, которая проводит антикоррупционные расследования, а следовательно, правительство нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). Решение в пользу журналистки судьи ЕСПЧ приняли единогласно, передает Радио Свобода.
"Постановление районного суда от 27 августа 2018 года позволило ГПУ собирать широкий спектр защищенных коммуникационных данных о личных и профессиональных контактах журналистки в течение 16 месяцев. (...) Эти данные могут включать информацию, идентифицирующую конфиденциальные источники заявительницы", - отметил суд в своем решении.
Судьи установили, что власти Украины не имели достаточных оснований, которые могли бы оправдать вмешательство в права главного редактора программы расследований «Схемы».
"Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы в соответствии со статьей 10 были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущной потребности общества", - отмечает ЕСПЧ.
"Риск причинения вреда интересам, защищенным статьей 10, был еще больше, поскольку фокус работы заявительницы как журналистки был на расследовании коррупции высокопоставленных лиц, включая коррупцию в самой ГПУ", - говорится в решении.
Соответствующим решением судьи ЕСПЧ также постановили, что страна-ответчик должна возместить заявителю 2350 евро судебных и юридических расходов и 4500 евро в качестве моральной компенсации.
Юридическое сопровождение по делу осуществляли адвокаты Сергей Заец, Людмила Панкратова, Анатолий Попов и Вера Крат при поддержке Института развития региональной прессы.
Европейский суд по правам человека перешел в стадию принятия решения по этому делу в июле 2019 года. Рассмотрение дела Наталки Седлецкой по существу в ЕСПЧ началось в конце ноября 2018 года. С тех пор он запросил и получил письменные комментарии от обеих сторон.
Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Сытником. Причиной стало слитое в сеть аудио разговора оффрекордс с главными редакторами нескольких изданий, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали уголовных производств, в частности зачитывает материалы дела экс-прокурора Кулика.