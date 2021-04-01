Руководительница "Схем" выиграла в ЕСПЧ дело о доступе к данным с ее телефона

Европейский суд по правам человека полностью удовлетворил жалобу журналистки, главного редактора программы расследований "Схемы" Наталки Седлецкой по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с ее телефона.

Суд признал, что действия власти несли угрозу раскрытия источников журналистки, которая проводит антикоррупционные расследования, а следовательно, правительство нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). Решение в пользу журналистки судьи ЕСПЧ приняли единогласно, передает Радио Свобода.

"Постановление районного суда от 27 августа 2018 года позволило ГПУ собирать широкий спектр защищенных коммуникационных данных о личных и профессиональных контактах журналистки в течение 16 месяцев. (...) Эти данные могут включать информацию, идентифицирующую конфиденциальные источники заявительницы", - отметил суд в своем решении.

Судьи установили, что власти Украины не имели достаточных оснований, которые могли бы оправдать вмешательство в права главного редактора программы расследований «Схемы».

"Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы в соответствии со статьей 10 были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущной потребности общества", - отмечает ЕСПЧ .

"Риск причинения вреда интересам, защищенным статьей 10, был еще больше, поскольку фокус работы заявительницы как журналистки был на расследовании коррупции высокопоставленных лиц, включая коррупцию в самой ГПУ", - говорится в решении.

Соответствующим решением судьи ЕСПЧ также постановили, что страна-ответчик должна возместить заявителю 2350 евро судебных и юридических расходов и 4500 евро в качестве моральной компенсации.

Юридическое сопровождение по делу осуществляли адвокаты Сергей Заец, Людмила Панкратова, Анатолий Попов и Вера Крат при поддержке Института развития региональной прессы.

Европейский суд по правам человека перешел в стадию принятия решения по этому делу в июле 2019 года. Рассмотрение дела Наталки Седлецкой по существу в ЕСПЧ началось в конце ноября 2018 года. С тех пор он запросил и получил письменные комментарии от обеих сторон.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Сытником. Причиной стало слитое в сеть аудио разговора оффрекордс с главными редакторами нескольких изданий, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали уголовных производств, в частности зачитывает материалы дела экс-прокурора Кулика.