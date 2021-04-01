В Грузии активисты закидали яйцами отель в знак протеста против визита роSSийского ведущего Познера

В Тбилиси вечером 31 марта активисты устроили протест из-за приезда роSSийского телеведущего Владимира Познера. Они забросали яйцами отель, в котором мужчина остановился со своими друзьями.

Познер приехал в Тбилиси в личных целях - он собирался праздновать там день рождения. Лидер партии "Дроа" Елена Хоштария заявила, что Познер нарушил закон об оккупации, и ему запрещен въезд в страну, сообщает "Эхо Кавказа".

Митингующие стучали по металлическим поверхностям, чтобы вызвать шум под отелем, и обещали протестовать круглосуточно.

Ведущего обвиняют в оправдании роSSийской оккупации Грузии. В то же время грузинский МИД ответил, что Познера пустили законно, поскольку он имеет американское гражданство.

"Эхо Кавказа" напомнило, что в 2010 году Познер сказал: "(Саакашвили) ошибся. Американцы не помогли, и РоSSия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Более Абхазия никогда не будет частью Грузии" .

СМИ также отмечают, что Познер на фоне митингов уже покинул Тбилиси, причем из отеля в аэропорт он ехал в сопровождении полиции. Активисты ждали Познера всю ночь и забросали яйцами автобус, на котором он уезжал.

При этом накануне выезда Познер и все его гости были оштрафованы за нарушение карантинных норм - они собрались на ужин в ресторан. По данным МВД Грузии, в делегации Познера был 41 человек, из них 32 оштрафовали за нарушение правил изоляции.

Познер ранее был внесен в украинскую базу "Миротворец" за незаконное посещение временно оккупированной Ялты.

Напомним, что в грузинских городах Тбилиси и Батуми в 2019 году проходили многотысячные акции протеста после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Он сидел в кресле главы парламента и говорил по-русски. Грузинские оппозиционеры обвиняли Гаврилова в том, что он принимал участие в войне против Грузии.