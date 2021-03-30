Депутаты приняли постановление об осуждении событий на митинге под Офисом президента

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла постановление об осуждении событий, состоявшихся десять дней назад на митинге под Офисом президента.

За проголосовали 237 народных избранников, 11 высказались против.

Этим документом нардепы поручили МВД , СБУ и ГБР:

обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины;

изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украины на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц;

определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины;

еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством Украины, предоставлять Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины.

Государственному управлению делами поручено:

в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду Украины информацию о размере вреда, причиненного Офису президента, порядке и источниках финансирования реставрационных и ремонтных работ;

после установления личности участников событий, которые нанесли ущерб зданию ОПУ, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.

В пояснительной записке к постановлению ее авторы (депутаты "Слуги народа") отметили, что "участники акции протеста обстреляли дом из пиротехники и пытались проникнуть внутрь помещения, разбив несколько окон и повредив входную дверь. Кроме этого, участники погрома залили стены и мостовую краской, а также пытались поджечь здание".

Также в записке заявлено, что "полиция пыталась остановить противоправные действия протестующих и оттеснить их от входа в Офис Президента, однако протестующие с целью провоцирования правоохранителей на жесткие действия и для создания иллюзии разгона якобы мирной акции, начали бросать в полицейских файеры, в связи с чем правоохранители вынуждены были отступить".

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.

Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве. Первому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а заседание по второму перенесли. Также перенесли заседание по Алексею Белковскому.

Кроме этого, в хулиганстве подозревают активиста Романа Ратушного. Ратушный требует опровергнуть приведенную о нем информацию в ролике Геращенко. Вчера ему назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Подозрение и круглосуточный домашний арест получил и Евгений Строкань.

26 марта на четырех участников митинга под Офисом президента составили административные протоколы. Двум - за использование файеров, еще двум - за мелкое хулиганство.

В отчете об акции наблюдателей общественной организации Ozon говорится, что примерно в 19:41 группа участников собрания (около 30 человек) зажгла файеры у входа в ОП. Часть из них также начали бросать файеры и петарды в здание Офиса президента, в окна и военнослужащих Нацгвардии, представителей полиции, в частности полиции диалога, стоявших лицом к протестующим у входной двери в здание (около 40 человек).