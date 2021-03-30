На участника митинга под ОПУ Сордо составили админпротокол за "незаконные действия в отношении государственных наград"

Правоохранители установили, что он на самом деле не награждался орденом Богдана Хмельницкого.

На участника митинга под ОПУ Сордо составили админпротокол за "незаконные действия в отношении государственных наград"
Фото: Макс Требухов

На участника митинга под Офисом президента Влада Стафийчука (Сорда) составили админпротокол за незаконные действия в отношении государственных наград. Правоохранители установили, что он на самом деле не награждался орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В СМИ распространяли информацию о том, что Стафийчук якобы был награжден этим орденом, но в Офисе президента сообщили, что он не получал государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винничины.

"В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения" , - отметили в сообщении.

На видео, опубликованном полицией, Сорд отметил, что "заинтересован разобраться, кто, зачем раздавал, с какой политической целесообразностью эти награды". Он добровольно отдал полиции орден.

Ранее Сорд заявлял, что орден Хмельницкого ему во время лечения в госпитале Мечникова вручил "господин Гелетей", пишет "BBC Украина"..

Напомним, что Стафийчук также подозревается в хулиганстве во время митинга в поддержку Стерненко, который состоялся под Офисом президента 20 марта. Ему инкриминируют битье стекол в здании. На прошлой неделе ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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