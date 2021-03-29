"ЧВК" Семенченко: СБУ задержала экс-комбата батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в производстве по созданию частной военной кампании, подозреваемым по которому является, в частности, бывший народный депутат Семен Семенченко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает “Суспильне”, речь идет о бывшем второго командире батальона "Донбасс" Анатолии Виногродском. По информации адвоката подозреваемого Андрея Находа, сегодня Печерский районный суд Киева назначил экс-комбату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Анатолия Виногродского подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.

Как сообщил адвокат, прокурор просил взять Виногродского под стражу сроком на 60 дней. Зато защитник убежден, что в отношении задержанного не нужно применять ни одну меру пресечения, поскольку "в его действиях отсутствуют признаки преступления и это ничем не обосновано".

Сам Виногродский заявляет, что не имеет отношения к созданию незаконного военизированного формирования, которое склонно к нарушению государственных границ, суверенитета или власти. Адвокат отметил, что его подзащитный только выступал консультантом при создании американской охранной компании.

При этом, по словам Находа, сначала правоохранители вызвали его подзащитного в качестве свидетеля.

"Они (прокуроры - ред.) говорят, что 24 марта этого года Виногродского объявили в розыск, но при этом 26 марта, когда была мера пресечения Семенченко, Виногродский был, и СБУ его задержала. Она вручила ему повестку прибыть в качестве свидетеля сегодня на 10:00 в управление Службы безопасности и там уже сказали, что по Виногродскому есть постановление суда о задержании", - рассказал адвокат.

Наход отметил, что в постановлении указано: "в связи с тем, что Виногродский в розыске и уклоняется от явки в следственные органы, к нему следует применить задержание и привод в суд для избрания меры пресечения".

Напомним, 26 марта Печерский суд взял под стражу Семена Семенченко на два месяца без права внесения залога.

Перед тем "внештатного агента НАБУ" Шевченко арестовали на два месяца под залог 5 млн грн.

По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).