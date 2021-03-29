Против нардепа Палицы возбудили уголовное дело, - ГПК

Его подозревают в отмывании незаконно полученных доходов.

Против нардепа Палицы возбудили уголовное дело, - ГПК

Офис генерального прокурора еще 20 января 2021 года открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За майбутне" Игоря Палицы по заявлению Центра противодействия коррупции.

Об этом сообщается на сайте "ЦПК".

Центр противодействия коррупции ранее обратился в Офис генпрокурора с заявлением о возможном совершении преступления Палицей, а именно легализацим (отмывания) незаконно полученных доходов, что предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса.

В заявлении приводились данные, которые свидетельствуют, что Палица был и остается тесным и преданным партнером олигарха Игоря Коломойского, использует в его интересах свои полномочия народного депутата. Палица не декларирует свое имущество и сам признал, что умышленно переоформил право собственности на свою бывшую жену, с которой поддерживает тесные связи, и сына, которые владеют многочисленными дорогостоящими активами и имеют деловые связи с партнерами Палицы Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Также в заявлении указано, что уровень задекларированных расходов Палицы в течение 2015-2016, 2018-2019 годов превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом с участием Палицы имеют признаки отмывания (легализации) средств.

Офис генпрокурора открыл соответствующее уголовное дело в январе, однако однако известно об этом стало только сейчас.

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