Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину

Самолет, который доставляет вакцину, должен был прибыть по расписанию в 19:15, однако приземлился раньше этого времени.

Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину
Фото: qha.com.ua

В столичный аэропорт "Борисполь" доставлена первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Отмечается, что рейс TK 459 "Стамбул-Киев", которым группа компаний "Лекхим" доставляет вакцину, должен был прибыть по расписанию в 19:15, однако приземлился раньше этого времени.

Ранее сегодня пресс-служба посольства Украины в Китае сообщила, что первая партия из заказанных Украиной 1 млн 915 тыс. вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech отправилась в Украину.

Ранее китайскую вакцину Sinovac планировали поставить до 15 марта. Объем первой партии должен был составить 700 тысяч доз.

Сегодня глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что поставщик китайской вакцины компания "Лекхим" пообещала привезти в Украину 200 тысяч доз. После того, как привезут, согласно законодательству, должен еще быть лабораторный контроль.

30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Предварительная эффективность этого препарата, согласно сайту МОЗ "Вакцинація від COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украины прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Бразилии - чуть больше 50%, в Турции - 83,5%.

В ГП "Медзакупивли" утверждают, что до сих пор ждут документов с подтверджением эффективности препарата.

Напомним, что в конце февраля Украина получила первую и пока единственную вакцину от коронавируса AstraZeneca/CoviShield в объеме 500 тысяч доз. По состоянию на 25 марта из этой партии осталось около 340 тысяч доз.

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