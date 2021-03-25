НАБУ отправило под суд экс-заместителя главы Службы внешней разведки

Дело касается растраты 2,2 млн гривен.

НАБУ отправило под суд экс-заместителя главы Службы внешней разведки
Фото: Олег Скрипник

Национальное антикоррупционное бюро закончило расследование и через Специализированную антикоррупционную прокуратуру направило в суд обвинительный акт по делу о нанесении 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки. Среди подозреваемых - бывший заместитель главы СВР.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Детективы установили, что в 2014 году СВР заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам, СВР внесла полную предоплату, а оборудование не получила.

Руководитель госпредприятия тем временем отмыл деньги, перечислив их компаниям с признаками фиктивности.

В этом деле судить будут экс-заместителя главы Службы внешней разведки Павла Пашковского (ч.2 ст.364 УК), еще одного бывшего чиновника СВР (ч.2 ст.364 УК) и и.о. директора госпредприятия "Научный центр точного машиностроения" Александра Селюкова (ч.2 ст.364 УК, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358).

Пашковского на должность заместителя руководителя СВР назначил 20 марта 2014 года бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов. 9 октября 2017 года его освободил от должности пятый президент Украины Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по УкраинеКурт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Расследователь Bellingcat Христо Грозев поместил украинские спецслужбы в мировой ТОП-7Расследователь Bellingcat Христо Грозев поместил украинские спецслужбы в мировой ТОП-7
Саакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и ШевченкоСаакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и Шевченко
Правительство отправило на ратификацию соглашение о воздушном сообщении с МолдовойПравительство отправило на ратификацию соглашение о воздушном сообщении с Молдовой
ВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК ВовкаВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК Вовка
Кабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУКабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУ
НАБУ проверяет Левочкиных на причастность к скупке земель на Закарпатье - "Схемы"НАБУ проверяет Левочкиных на причастность к скупке земель на Закарпатье - "Схемы"
НАБУ завершило досудебное расследование по делу о злоупотреблениях в ОАСКНАБУ завершило досудебное расследование по делу о злоупотреблениях в ОАСК
Рада направила в КС законопроект о закреплении в Конституции права президента на назначение директоров НАБУ и ГБРРада направила в КС законопроект о закреплении в Конституции права президента на назначение директоров НАБУ и ГБР
Арахамия сложил полномочия главы николаевского областного отделения "Слуги народа"Арахамия сложил полномочия главы николаевского областного отделения "Слуги народа"
Рада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБРРада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБР
Последние новости
Подгружаем последние новости