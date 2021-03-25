НАБУ отправило под суд экс-заместителя главы Службы внешней разведки

Национальное антикоррупционное бюро закончило расследование и через Специализированную антикоррупционную прокуратуру направило в суд обвинительный акт по делу о нанесении 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки. Среди подозреваемых - бывший заместитель главы СВР.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Детективы установили, что в 2014 году СВР заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам, СВР внесла полную предоплату, а оборудование не получила.

Руководитель госпредприятия тем временем отмыл деньги, перечислив их компаниям с признаками фиктивности.

В этом деле судить будут экс-заместителя главы Службы внешней разведки Павла Пашковского (ч.2 ст.364 УК), еще одного бывшего чиновника СВР (ч.2 ст.364 УК) и и.о. директора госпредприятия "Научный центр точного машиностроения" Александра Селюкова (ч.2 ст.364 УК, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358).

Пашковского на должность заместителя руководителя СВР назначил 20 марта 2014 года бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов. 9 октября 2017 года его освободил от должности пятый президент Украины Петр Порошенко.