Правительство рекомендовало всем министерствам перейти на дистанционную работу

Решение принято на внеочередном заседании.

Правительство рекомендовало всем министерствам перейти на дистанционную работу
Фото: ukrainepravo.com

Правительство на внеочередном заседании 22 марта рекомендовало всем министерствам и другим органам исполнительной власти, находящимся в Киеве, перевести максимальное количество работников на дистанционную работу.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"20 августа комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года город Киев переходит в «красную» зону. В связи с этим сегодня во время внеочередного заседания Кабинета Министров Украины было принято протокольное поручение по рекомендации Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - написал он.

В прошлую пятницу из-за усиления карантина в столице пленарную неделю отменил парламент. Нардепы будут работать в комитетах, так как это возможно делать в онлайн-режиме. Однако Рада все еще должна собраться на внеочередное заседание, на котором планируют обсудить события на Банковой во время митинга в поддержку Сергея Стерненко.

По словам депутатов разных политических сил, заседание должно состояться в четверг. Ранее собраться невозможно из-за командировки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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