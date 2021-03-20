Зеленский призвал местные власти ввести карантинные выплаты и обещает их удвоить

Если местная власть введет карантинные выплаты для граждан и предпринимателей, пострадавших из-за локдауна, государство их удвоит.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. И вместе с усилением карантина разработать комплекс мер для поддержки. Поддержки определенных категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой красной зоны", - отметил он.

Зеленский добавил, что ждет от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое", - заверил президент.

Он отметил, что помощь должна предоставляться через портал и приложение "Дия" - для обеспечения ее прозрачности.

"Кроме того, я прошу Верховную Раду Украины быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства", - сказал Зеленский.