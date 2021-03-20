Зеленский призвал местные власти ввести карантинные выплаты и обещает их удвоить

Соответствующие предложения должны утвердить на Конгрессе местных и региональных властей.

Зеленский призвал местные власти ввести карантинные выплаты и обещает их удвоить
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Если местная власть введет карантинные выплаты для граждан и предпринимателей, пострадавших из-за локдауна, государство их удвоит.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. И вместе с усилением карантина разработать комплекс мер для поддержки. Поддержки определенных категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой красной зоны", - отметил он.

Зеленский добавил, что ждет от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое", - заверил президент.

Он отметил, что помощь должна предоставляться через портал и приложение "Дия" - для обеспечения ее прозрачности.

"Кроме того, я прошу Верховную Раду Украины быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства", - сказал Зеленский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасностиЗеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасности
Зеленский анонсировал аудит всех указов, принятых при президенте ЯнуковичеЗеленский анонсировал аудит всех указов, принятых при президенте Януковиче
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банковЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банков
СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и бывших высокопоставленных чиновниковСБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и бывших высокопоставленных чиновников
Зеленский анонсировал поставку вакцины Sinovac в конце мартаЗеленский анонсировал поставку вакцины Sinovac в конце марта
Президент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSииПрезидент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSии
Зеленский и Науседа подписали Совместную декларацию по европейской перспективе УкраиныЗеленский и Науседа подписали Совместную декларацию по европейской перспективе Украины
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в УкраинеЗеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине
G7 призвала РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудила оккупацию КрымаG7 призвала РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудила оккупацию Крыма
Оккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуостроваОккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуострова
Последние новости
Подгружаем последние новости