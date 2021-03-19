СБУ сообщила о подозрении пророSSийскому блогеру Шпиру

Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к прекращению ее существования.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророSSийскому пропагандисту и политтехнологу Михаилу Шпиру, публично ставившему под сомнение субъектность Украины и призывавшему к официальному прекращению ее существования.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Киберспециалисты СБУ установили, что так называемый «политический эксперт» целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на роSSийских телеканалах, интервью в роSSийских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно высказывал тезисы, унижающие Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Шпир участвовал в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, - поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США . В качестве "эксперта" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями, он неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением".

Кроме того, Шпир неоднократно выступал на телеканале "РоSSия 24", в отношении которого на территории Украины введены санкции, и на "News Front", который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

"Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Насмехался над смертью активистки Екатерины Гандзюк. Оскорбительно отзывался о гражданах по причине их веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина", - отметили в СБУ .

Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве . По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК) , изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК).

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 25 февраля суд арестовал на два месяца Юрия Дудкина, который участвовал в прямых эфирах роSSийских политических ток-шоу в качестве "эксперта по Украине".

РоSSийские телеканалы в Украине запрещены, однако, на росТВ выходят десятки политических ток-шоу, которые транслируют мнения одних и тех же "экспертов из Украины", курсирующих с одной передачи в другую. Среди них особенно выделяются "известные политологи из Украины", которых мало кто знает на родине. Они якобы транслируют мнение украинцев. При этом во время прямых эфиров им затыкают рты, смеются над ними и даже бьют.