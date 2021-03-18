G7 призвала РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудила оккупацию Крыма

"Большая семерка" обнародовала заявление к седьмой годовщине со дня незаконной аннексии полуострова.

Министры иностранных дел "большой семерки" призвали РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудили временную оккупацию Крыма.

Об этом говорится в заявлении G7 к седьмой годовщине со дня незаконной аннексии украинского полуострова.

"Мы подтверждаем непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявили министры.

Они пишут, что устав ООН , Хельсинкские соглашения 1975 года и Парижская хартия 1990 года четко регламентируют основополагающие принципы международного права - уважение территориальной целостности любого государства и запрет применения силы для изменения границ.

РоSSия, применив силу в 2014 году для захвата Крыма, откровенно нарушила эти принципы.

Страны "семерки" пообещали, что попытки РоSSии узаконить временную оккупацию украинского полуострова не будут признаны. Они также приветствовали инициативу Украины по созданию "Крымской платформы" для консолидации усилий международного сообщества по Крыму.

"Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв к полной имплементации Минских соглашений со стороны РоSSии и возврата к режиму прекращения огня, начавшемуся в июле 2020 года.

"РоSSия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником... Мы призываем РоSSийскую Федерацию прекратить подпитку конфликта в виде финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которых они поддерживают на востоке Украины, и предоставления роSSийского гражданства сотням тысячам граждан Украины", - сказано в заявлении.

Министры подчеркнули ответственность РоSSии за конструктивную работу в "нормандской четверке" и Трехсторонней контактной группе.

G7 пообещала сохранить санкции против РоSSии и поддерживать Украину.