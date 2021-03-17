Адвокат Порошенко сообщил о возобновлении расследования против Шуфрича и Кузьмина

Расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и народных депутатов от ОПЗЖ из-за вмешательства в американские выборы возобновлено. Об этом сообщил во время брифинга адвокат пятого Президента Порошенко Игорь Головань.

«Мы говорим об известном факте, когда группа народных депутатов во главе с Кузьминым выступила с известным заявлением о том, что нынешний президент США Байден, а также пятый Президент Украины Петр Порошенко и их сообщники Хиллари Клинтон Барак Обама совершили «хищение 100 миллиардов долларов», - напомнил Головань.

«Мы помним, что это заявление было не единичным, а в координации и во взаимодействии с заявлениями таких людей, как Деркач, Дубинский. Было совершенно очевидно, что все эти заявления были направлены не только на организацию политических преследований Петра Порошенко и вообще оппозиции в Украине, а самой важной целью было, очевидно, вмешательство и влияние на выборы в США », - отмечает Игорь Головань.

«Государственное бюро расследований выступает в интересах государства-агрессора - уголовное производство в отношении этих лиц было в декабре 2020 года следователем ГБР закрыто. Однако Шевченковским судом 11 марта этого года постановление о закрытии этого уголовного производства было отменено. Было установлено, что фактически расследование не проводилось. Фактически следователи ГБР занимались тем, что пытались вывести из-под ответственности лиц, которые организовывали влияние на выборы в США », - отмечает адвокат Порошенко.

«Однако теперь постановление отменено, и ГБР обязано продолжать, надеюсь, с процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, это расследование», - резюмирует Головань.