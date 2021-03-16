Арахамия сложил полномочия главы николаевского областного отделения "Слуги народа"

Его заменила глава Николаевского облсовета Замазеева.

Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия сложил полномочия главы Николаевской областной организации "Слуги народа" в связи с избранием главой Политсовета партии.

Его заменила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, сообщила пресс-служба "Слуги народа".

Замазеева родилась в Николаеве. Училась в Киево-Могилянской академии, имеет степень магистра по специальности «Политология и государственное управление» и «Финансы и кредит».

Она 20 лет работала в финансовой сфере, а в 2020 году стала депутатом Николаевского облсовета, где ее избрали главой.

Фото: sluga-narodu.com

Как руководитель регионального отделения, Замазеева автоматически войдет в Национальный совет общин - нового руководящего органа партии "Слуга народа".

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