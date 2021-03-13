Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными

Консерваторы назвали эти рекомендации примером политкорректности, доведенной до абсурда.

Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
Фото: bbc.com

Манчестерский университет в Великобритании распространил памятку, в которой призывает сотрудников использовать гендерно нейтральные термины вместо слов, указывающих на пол человека.

Об этом пишет bbc.com.

Так, вместо слов "отец" и "мать" предлагается использовать слово "один из родителей" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер".

Памятку разработал отдел университета, который отвечает за гендерное и расовое равенство. Такие отделы существуют во многих ведущих западных учебных заведениях.

Рекомендации к инклюзивной терминологии разработали в ответ на обращение сотрудников, говорится в сообщении университета.

В документе указали список терминов с гендерными коннотациями и альтернативами к ним:

вы или они/их/им, а не он/она и его/ее,

люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины,

все/коллеги, а не дамы и господа или ребята,

один из родителей и опекун, а не мать и отец,

партнер, а не муж и жена.

Депутат британского парламента Джонатан Галлис, представитель Консервативной партии, назвал эти рекомендации примером политкорректности, доведенной до абсурда.

"Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что считал бы это хорошей тратой моих 9,25 тыс. фунтов в год", - в свою очередь отметил генеральный секретарь Союза свободы слова Тоби Янг, намекая на максимальную плату за обучение в английских университетах для жителей страны.

Янг добавил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи обделенным из-за пандемии студентам, университет потратил время и деньги на разработку этих рекомендаций. "Молодежь не любит, когда их называют снежинками, но университет сделал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова "мать" и "отец", - сказал он.

В пресс-службе университета однако призвали не преувеличивать значение памятки и подчеркнули, что они "просто создали документ для наших сотрудников, который поощряет использование более инклюзивного языка, чтобы избежать предвзятости и предположений", и это не означает запрет слов "мать" или "отец".

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