Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
Консерваторы назвали эти рекомендации примером политкорректности, доведенной до абсурда.
Манчестерский университет в Великобритании распространил памятку, в которой призывает сотрудников использовать гендерно нейтральные термины вместо слов, указывающих на пол человека.
Об этом пишет bbc.com.
Так, вместо слов "отец" и "мать" предлагается использовать слово "один из родителей" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер".
Памятку разработал отдел университета, который отвечает за гендерное и расовое равенство. Такие отделы существуют во многих ведущих западных учебных заведениях.
Рекомендации к инклюзивной терминологии разработали в ответ на обращение сотрудников, говорится в сообщении университета.
В документе указали список терминов с гендерными коннотациями и альтернативами к ним:
вы или они/их/им, а не он/она и его/ее,
люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины,
все/коллеги, а не дамы и господа или ребята,
один из родителей и опекун, а не мать и отец,
партнер, а не муж и жена.
Депутат британского парламента Джонатан Галлис, представитель Консервативной партии, назвал эти рекомендации примером политкорректности, доведенной до абсурда.
"Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что считал бы это хорошей тратой моих 9,25 тыс. фунтов в год", - в свою очередь отметил генеральный секретарь Союза свободы слова Тоби Янг, намекая на максимальную плату за обучение в английских университетах для жителей страны.
Янг добавил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи обделенным из-за пандемии студентам, университет потратил время и деньги на разработку этих рекомендаций. "Молодежь не любит, когда их называют снежинками, но университет сделал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова "мать" и "отец", - сказал он.
В пресс-службе университета однако призвали не преувеличивать значение памятки и подчеркнули, что они "просто создали документ для наших сотрудников, который поощряет использование более инклюзивного языка, чтобы избежать предвзятости и предположений", и это не означает запрет слов "мать" или "отец".