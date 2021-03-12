В Гродно задержали редактора белорусской версии InformNapalm Дениса Ивашина

Журналист проводит расследование в отношении бывших "беркутовцев", которые разгоняют акции протеста в Беларуси.

Сегодня в городе Гродно задержали белорусского журналиста, редактора белорусской языковой версии сайта международного волонтерского сообщества InformNapalm Дениса Ивашина.

Об этом сообщается на странице InformNapalm в фейсбуке.

Мать Дениса - Людмила Ивашина - сообщила, что Дениса задержало КГБ Беларуси, сейчас происходит обыск в его квартире. Вероятно, задержание связано с его журналистской деятельностью.

Отмечается, что вчера Денис давал комментарии каналу "Настоящее Время" на тему третьей части своего расследования для издания Новы Время/Novy ?as о бывших бойцах расформированного в Украине спецподразделения "Беркут", которые сбежали в Беларусь и продолжают разгонять протестные акции по указанию режима Лукашенко.

"Задержание Дениса сотрудниками милиции может представлять угрозу его жизни и здоровью, поэтому просим максимальной огласки от журналистов и правозащитных организаций. Также обращаемся за помощью к Министерству иностранных дел Украины и лично Дмитрию Кулебе. Обращаем внимание МИДа Украины на то, что Денис имеет статус зарубежного украинца", - говорится в сообщении.

InformNapalm напоминает, что зарубежный украинец - это лицо, которое является гражданином другого государства, а также имеет украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.

"Поэтому также обращаемся к представителям украинской диаспоры в разных странах мира, чтобы придать этому событию общественную международную огласку", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель обвинил Украину в поставке оружия "для терактов".