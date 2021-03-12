Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру Коломойского

Арест с залогом 52 млн гривен остаются в силе.

Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру Коломойского
Фото: Володимир Яценко/ Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в пятницу отказалась смягчить меру пресечения Владимиру Яценко, который был первым заместителем главы правления ПриватБанка перед национализацией.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года, согласно которому к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,210 млн гривен", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения - до 22 апреля.

Напомним, что 22 февраля 2020 года Яценко, бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету и бывшему первому заместителю главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бычихиной объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

После подписания подозрения Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе". Его защитники утверждают, что Яценко не собирался бежать.

Яценко арестовали, но он сразу вышел на свободу под залог.

Дубилет и Бычихина, вероятно, находятся за рубежом.

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