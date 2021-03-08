Оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов у Водяного

С начала суток 8 марта незаконные вооруженные формирования РоSSии на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты стреляли по украинским позициям у Водяного.

Украинские защитники потерь не понесли и открыли огонь, сообщили в пресс-центре Минобороны.

7 марта было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

У Авдеевки и Лебединского вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали ВСУ с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

"У населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет ", - отмечали в Минобороны.

Напомним, что 3 марта оккупационная власть "ДНР" позволила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук сразу заявил протест против заявления "народной милиции ДНР".