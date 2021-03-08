Оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов у Водяного
Украинские защитники открыли огонь.
С начала суток 8 марта незаконные вооруженные формирования РоSSии на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты стреляли по украинским позициям у Водяного.
Украинские защитники потерь не понесли и открыли огонь, сообщили в пресс-центре Минобороны.
7 марта было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
У Авдеевки и Лебединского вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали ВСУ с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.
"У населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет ", - отмечали в Минобороны.
Напомним, что 3 марта оккупационная власть "ДНР" позволила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук сразу заявил протест против заявления "народной милиции ДНР".
"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей", - подчеркнул Кравчук.