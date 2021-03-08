Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Фото: cont.ws/post/91594

В течение текущих суток, 7 марта, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Так, вблизи Авдеевки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Наши защитники огнем дали достойный отпор", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, огневая активность врага наблюдалась недалеко от населенного пункта Лебединское, где враг открывал прицельный огонь из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.

"У населенного пункта Опытное вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное оккупанты провели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, что в субботу, 6 марта в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

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