В этом году Украина оказалась единственным экономически несвободным государством Европы. Индекс экономической свободы Украины оценили в 56.2, что соответствует показателю "в основном несвободных" стран. В прошлом году как "в основном несвободная" экономика была оценена еще и Греция.

При этом по сравнению с прошлым годом Украина улучшила свой результат на 1.3 позиции, говорится на сайте 2021 Index of Economic Freedom.

Фото: heritage.org

"Оценка экономической свободы Украины составляет 56.2, что делает ее 127-й в индексе. Общий балл увеличился на 1.3, главным образом из-за увеличения показателя налоговой нагрузки. Украина занимает последнее место среди 45 стран европейского региона, и ее общий балл ниже средних показателей в регионах и мире", - говорится в докладе.

Украинскому правительству советуют повышать доверие инвесторов, продолжать совершенствовать инвестиционный кодекс и проводить глубокие и всесторонние реформы для укрепления верховенства закона и улучшения защиты прав собственности, судебной эффективности и целостности правительства.

Напомним, что по сравнению с прошлым годом позиция Украины в этом индексе значительно изменилась. В 2020 она занимала 134 место.

Индекс экономической свободы уже 26 лет ежегодно рассчитывается исследовательским центром Heritage Foundation при поддержке Wall Street Journal.